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سياسة

اعتداء على مرشحة محجبة في الانتخابات الهولندية

19/3/2018

تعرضت مرشحة مسلمة محجبة في هولندا لاعتداء لفظي عنصري خلال حملتها الانتخابية المحلية بمدينة "إيمين" شمال شرق البلاد.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن "أوجباد كيلينكي" المرشحة عن حزب العمال تعرضت الأسبوع الماضي خلال حملتها الانتخابية في مدينة إيمين إلى هتافات عنصرية مثل "أيتها القردة السوداء" و"أخرجي وأرحلي إلى إفريقيا".

وأشارت وسائل الإعلام أن كيلينكي، وهي مسلمة صومالية الأصل، لم تتحمل تلك العبارات العنصرية، واضطرت لإنهاء حملتها الانتخابية.

وأعربت كيلينكي، التي حظيت بدعم كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسفها لوقوع هذه الاعتداءات في المجتمع الهولندي.

وتابعت "أريد أن أخدم سكان مدينة إيمين، إلا إنني تعرضت لإهانات وكأني لا أنتمي إلى هنا، أنا كبرت وعشت هنا، إيمين مدينتي أيضاً".

وأشارت إلى أنها لم تقرر بعد بتقديم شكوى لدى الشرطة حول الحادث، وأنها لا زالت تفكر في الأمر. وستجرى الانتخابات المحلية في هولندا في 21 مارس/ آذار الجاري.

المصدر : الأناضول
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