أعلنت لجنة الانتخابات الروسية، فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رئاسية رابعة، بعد حصوله نسبة 75% من أصوات الناخبين بعد فرز نصف بطاقات الاقتراع.

ويتولى بوتين السلطة في روسيا بين منصبي الرئيس ورئيس الوزراء منذ نحو عقدين، ويتوقع حاليا أن يهيمن على المشهد السياسي الروسي لمدة ستة أعوام أخرى على الأقل.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية، في بيان لها في وقت سابق، أن نسبة مشاركة الناخبين بدت "أعلى بشكل كبير" في معظم المناطق مقارنة بانتخابات 2012 التي فاز فيها بوتين أيضا.

وتأتي هذه الانتخابات في الذكرى السنوية الرابعة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم، في خطوة أثارت انتقادات دولية، لكنها عززت شعبية بوتين في الداخل.

وبدت نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة (الأحد) أعلى من مثيلتها في انتخابات الرئاسة السابقة 2012 في معظم مناطق البلاد ليصبح في شبه المؤكد حصول الرئيس فلاديمير بوتين على فترة ولاية رابعة، وسط تقارير بحدوث العشرات من حالات المخالفات في العملية الانتخابية.

وقالت اللجنة الاتحادية للانتخابات على "تويتر" إن نسبة المشاركة تجاوزت حاجز الخمسين بالمئة بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو، أي قبل 4 ساعات على إغلاق صناديق الاقتراع في منطقة كالينينغراد بغرب روسيا.

وقال نيكولاي بولاييف، نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، على الموقع الإلكتروني للجنة إنه "في معظم المناطق، كانت نسب المشاركة أعلى بكثير من عام 2012".

وسجلت منظمة غولوس، وهي جماعة معنية بمراقبة الانتخابات بشكل مستقل وهي الأكثر احتراما في روسيا، انتهاكات في أنحاء البلاد، خصوصا في تسويد بطاقات الاقتراع والتصويت الدائري حيث يصوت الأفراد مرات عدة.

وقالت، آنا، وهي مراقبة لدى غولوس في لجنة اقتراع في موسكو: "بعض الرجال بسترات سوداء جاءوا إلى هنا وصوتوا بالفعل ثلاث مرات".

ونشرت غولوس، التي ارغمتها الحكومة الروسية على تسجيل نفسها كمنظمة أجنبية لقبولها تمويلا من الخارج، العديد من اللقطات المصورة على موقعها الالكتروني لما يبدو بحشو صناديق الاقتراع ببطاقات مزورة خلال الانتخابات.

وقالت اللجنة المركزية للانتخابات إنها ستبطل كل بطاقات الاقتراع في أي صندوق يثبت أنه جرت به عملية حشو صناديق الاقتراع.

وأدلى بوتين، الذي يواصل البقاء على رأس السلطة سواء كرئيس أو رئيس وزراء منذ ما يقرب من عقدين، بصوته في مركز اقتراع في موسكو.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن بوتين، في مركز الاقتراع في موسكو "إنني متأكد من أن البرنامج الذي اقترحته للبلاد مناسب".

وجرت الانتخابات في خضم تصاعد نزاع مع بريطانيا وحلفائها بشأن حادث تسميم جاسوس روسي سابق تحول لعميل مزدوج وابنته في جنوب إنجلترا.

وتنفي روسيا التورط في الحادث ورفضت ادعاءات بأن بوتين نفسه متورط في ذلك.

وتزامن إجراء الانتخابات مع الذكرى السنوية الرابعة لضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى روسيا عام 2014.

ودمر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، انتقاما من إطاحة أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا، العلاقات بين الدولتين لكنه عزز من شعبية بوتين القوية أساسا في روسيا.

ويسمح الدستور الروسي في الوقت الحالي بفترتين رئاسيتين متتاليتين، لذا، يجب أن تكون فترة ولاية بوتين الرابعة هي الأخيرة في هذا التعاقب.

ويحق لنحو 109 ملايين ناخب التصويت في الانتخابات.

وكان قد تم منع أحد أشد منتقدي بوتين، وهو زعيم الاحتجاجات أليكسي نافالني، من الترشح في الانتخابات بسبب إدانته في جرائم مالية.

وطالب نافالني الروس بمقاطعة الانتخابات وأعرب عن أمله في أن يتم تقويضها بسبب انخفاض نسبة الإقبال على التصويت.

وتنافس في الانتخابات، ثمانية مرشحين، وهم سيرغى بابورين مرشح عن حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي"، وبافيل غرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديمير غيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي"، وفلاديمير بوتين، مرشح مستقل والرئيس الحالي للبلاد، وكسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبرالي، ومكسيم سورايكين مرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، وبوريس تيتوف مرشح عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي مرشح عن حزب "يابلوكو" (التفاحة).