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سياسة

شاهد: مقاتلو الجيش السوري الحر يدخلون إلى عفرين

18/3/2018

أظهرت لقطات صورها الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا دخول مقاتليه إلى مدينة عفرين في شمال سوريا وسيطرتهم على أحد أحيائها اليوم الأحد.

وقال محمد الحمدين المتحدث باسم الجيش السوري الحر إن المقاتلين دخلوا عفرين قبل قليل من بزوغ فجر اليوم الأحد من الشمال والشرق والغرب ولم يواجهوا أية مقاومة بعد انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وشنت تركيا عمليتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين في 20 من يناير/كانون الثاني.

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ الثمانينيات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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