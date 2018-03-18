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سياسة|لبنان

شاهد: لبنانيات يتظاهرن في بيروت لمنح الجنسية لأطفالهن

18/3/2018

بعد عجزها عن منح جنسيتها اللبنانية لأطفالها الثلاثة لم تجد الأم المتزوجة من فلسطيني، ديانا فاعور، سبيلا إلا مشاركة مثيلاتها في "مسيرة النساء" احتجاجا على قانون الجنسية.

ورفعت عشرات المتزوجات من أجانب ومن المنتسبين لآباء أجانب والذين نظموا المسيرة بالعاصمة بيروت، يوم الجمعة، شعارات منها "جنسيتي حق لي ولأسرتي" و"الحق حق في كل زمان ومكان" و"الأم هي الوطن والوطن هو الأم" و"التغيير بالقوانين، الإصلاح بالتعديل" و"حرروا التشريع من وصاية الطوائف" و"النظام الأبوي قاتل".

وجاء تنظيم هذه المسيرة مع استعداد لبنان لإجراء أول انتخابات عامة منذ عام 2009. ورفع المشاركون في المسيرة لافتات عليها أسماء وصور المرشحين في الانتخابات وقسموهم بين مؤيدين ومعارضين لطلب النساء بمنح جنسيتهن لأطفالهن.

ومن بين من شاركوا في المسيرة أيضا جمال عجيلو المولود لامرأة لبنانية متزوجة من سوري ولم يحصل على جنسية الدولة التي يسميها "الوطن".

وينص قانون الجنسية المعمول به في لبنان منذ 93 عاما على عدم منح أبناء اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية، بينما يمنح القانون الذي سُن إبان حقبة الانتداب الفرنسي على لبنان عام 1925 أن المواطن يعتبر لبنانيا إذا ولد لأب لبناني.

وتقول دراسة أجريت عام 2009 عن محنة اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين إن هذا القانون يسري على أكثر من 77 ألف لبنانية.

وفي الأسبوع الماضي شارك المئات في اجتماع حاشد بشوارع بيروت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة العالمي وطالبوا بإنهاء ما وصفوه بالتمييز القائم على النوع.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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