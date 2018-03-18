البث الحي
سياسة

شاهد: فلسطينيون يزرعون أشجار زيتون اقتلعها مستوطنون بالضفة

18/3/2018

زرع ناشطون فلسطينيون أشجار زيتون في قرية بورين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد يومين من إقدام مستوطنين إسرائيليين على قطع عدد منها.

وأحيا الناشطون خلال الفعالية، ذكرى مقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوري عام 2003، لدى محاولتها إيقاف جرافة عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بهدم مبانٍ مدنية لفلسطينيين، في مدينة رفح بقطاع غزّة.

وقال سهيل السلمان، منسق اللجان الشعبية في حملة "مقاومة الجدار والاستيطان" (غير حكومية)، إن الناشطين زرعوا الأشجار في أراض مهددة بالمصادرة، بمحيط مدرسة قرية بورين، التي تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين.

من جهتها، قالت سيسوري هشني، وهي متضامنة أجنبية شاركت في الفعالية "نحن هنا لنقف مع الفلسطينيين، نحن هنا للتضامن ضد الاحتلال، والتضامن مع راشيل كوري".

وأضافت "هذا الاحتلال يجب أن ينتهي، والفلسطينيون يجب أن يأخذوا حقوقهم".

وتحاصر القرية مستوطنات "براخا"، و"أروسي"، و"يستهار"، بالإضافة إلى عدد من الحواجز العسكرية، وتتعرض باستمرار لاقتحامات من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)