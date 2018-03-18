البث الحي
سياسة|اليونان

شاهد: غرق قارب للمهاجرين في بحر إيجة ومقتل 16 شخصا

18/3/2018

غرق 16 شخصًا، بينهم خمسة أطفال على الأقل، يوم السبت، عندما غرق القارب الصغير الذي كانوا يستقلونه في بحر إيجة، وفقًا لمسؤولي حرس السواحل اليوناني.

ووقع الحادث قبالة جزيرة أغاثونيسي الصغيرة في اليونان، القريبة من الساحل التركي.

وجلبت سفينة خفر السواحل اليونانية اثنين من الناجين وجثث أولئك الذين غرقوا إلى جزيرة ساموس القريبة.

وقالت السلطات إنها تعتقد أن هناك 22 شخصًا كانوا على متن القارب، وأن حرس السواحل اليونانية كانوا يبحثون عن مزيد من الناجين بمساعدة الطائرات المروحية.

ولم تعرف على الفور جنسية الضحايا.

ويعتقد أن حادث يوم السبت، أسفر عن أكبر عدد من القتلى من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الجزر اليونانية منذ أشهر.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)