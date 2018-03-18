شاهد: غرق قارب للمهاجرين في بحر إيجة ومقتل 16 شخصا

غرق 16 شخصًا، بينهم خمسة أطفال على الأقل، يوم السبت، عندما غرق القارب الصغير الذي كانوا يستقلونه في بحر إيجة، وفقًا لمسؤولي حرس السواحل اليوناني.

ووقع الحادث قبالة جزيرة أغاثونيسي الصغيرة في اليونان، القريبة من الساحل التركي.

وجلبت سفينة خفر السواحل اليونانية اثنين من الناجين وجثث أولئك الذين غرقوا إلى جزيرة ساموس القريبة.

وقالت السلطات إنها تعتقد أن هناك 22 شخصًا كانوا على متن القارب، وأن حرس السواحل اليونانية كانوا يبحثون عن مزيد من الناجين بمساعدة الطائرات المروحية.

ولم تعرف على الفور جنسية الضحايا.

ويعتقد أن حادث يوم السبت، أسفر عن أكبر عدد من القتلى من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الجزر اليونانية منذ أشهر.