شاهد| حماس: جيش الاحتلال الإسرائيلي يسوق لـ "إنجازات وهمية"

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة إن ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي هو "تسويق لإنجازات وهمية" لرفع معنويات جنوده والإسرائيليين الذين يعيشون قرب القطاع.

وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش إحباط محاولة إعادة بناء نفق في غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال إن قواته هدمت (الأحد) نفقا في قطاع غزة كان نشطاء حماس قد حفروه لشن هجمات عبر الحدود.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن النفق تم هدمه خلال حرب غزة عام 2014 وإن حماس حاولت إعادة بنائه. وتم حفر النفق في القطاع الذي تسيطر عليه حماس على بعد بضع مئات من الأمتار عن السياج الحدودي الإسرائيلي.

وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة في 2005 لكنها لا تزال تتحكم في حدوده البرية والبحرية.

كما تبقي مصر حدودها مع قطاع غزة مغلقة أغلب الوقت متعللة بأسباب أمنية.