شاهد: اللحظات الأولى بعد طعن إسرائيلي في القدس القديمة

ذكرت قناة تلفزيونية إسرائيلية أن إسرائيليا تعرض للطعن والإصابة في المدينة القديمة بالقدس (الأحد) وأن قوات الأمن أطلقت النار على المهاجم المشتبه به فأردته قتيلا.

وذكر التقرير الذي نشرته القناة العاشرة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي أن السلطات عثرت على أوراق هوية تركية على جثة من يُعتقد أنه المهاجم.

وقالت خدمة ماجن دافيد أدوم للإسعاف إن المصاب الذي تعرض للطعن في حالة حرجة.

وأكد متحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية وقوع الهجوم قرب الحائط الغربي وقال إن المهاجم جرى "تحييده" من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وزادت التوترات في القدس منذ أن أعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول.

وجاءت الواقعة بعد هجوم يوم الجمعة (16 من مارس/ آذار) في الضفة الغربية المحتلة إذ قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينيا دهس جنودا بسيارة فقتل اثنين منهم وأصاب اثنين آخرين على طريق قرب مستوطنة يهودية.