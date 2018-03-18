شاهد: إعصار يقطع الكهرباء عن آلاف المنازل بأستراليا

يعيش أكثر من 26 ألف شخص بدون كهرباء ومياه بعد إعصار "ماركوس" الإستوائي الذي اجتاح مدينة داروين شمالي أستراليا.

وأدت الرياح العاتية التي تزيد عن 130 كيلومترا في الساعة، إلى سقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء، وإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس وتأخير حركة النقل البحري.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى، وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم وتجنب استخدام الطرق حتى يتم رفع الحطام.

ونبهت السلطات سكان مدينة داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا إلى ضرورة غلي الماء الذي يشربونه كإجراء وقائي.

وقالت حكومة الإقليم الشمالي إن المدارس ستظل مغلقة يوم الإثنين.

واستؤنفت الرحلات الجوية اليوم الأحد، وعادت حركة النقل البحري التجارية لطبيعتها.

وقال بيتر كلاسن الخبير في مكتب الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع وصول الإعصار المحيط الهندي يوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة شديدة من الفئة الثالثة برياح سرعتها تتراوح بين 165 كيلومترا و224 كيلومترا في الساعة.