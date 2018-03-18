البث الحي
سياسة|تركيا

شاهد: أردوغان يعلن السيطرة الكاملة على مركز مدينة عفرين

18/3/2018

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، سيطرة القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب.

وجاء إعلان الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في احتفالات إحياء ذكرى معركة "جناق قلعة" بولاية جناق قلعة، غربي البلاد.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "رموز الأمن والسكينة ترفرف في مركز مدينة عفرين بدل أعلام الإرهاب، في عفرين الآن، ترفرف الأعلام التركية وأعلام الجيش السوري الحر".

وأضاف: "مثلما خاضت الأمة التركية نضالا بعزيمة وإيمان بالأمس في جناق قلعة (إبان الحرب العالمية الأولى) فإننا اليوم أيضا نناضل بنفس الشكل داخل حدودنا وخارجها".

وتابع: "صعقنا الذين ظنّوا بأنهم نجحوا في تأسيس حزام إرهابي على طول حدودنا، مثلما هزمنا الذين أتوا من كافة أنحاء العالم بعتادهم وأسلحتهم في معارك جناق قلعة".

وأشار أردوغان إلى أنّ بلاده ستقدم على خطوات من شأنها تأهيل المنطقة وإحيائها مجدداً، عبر إعادة إنشاء البنيتين التحتية والفوقية، وستتيح للأهالي فرصة العودة إلى ديارهم، وذلك بالتوازي مع تطهير عفرين.

وأكّد أنّ قوات غصن الزيتون لم تقدم على أي خطوة من شأنها إلحاق الأذى بالمدنيين، وقال "لأننا لم نتجه إلى هناك للاحتلال، وإنما للقضاء على المجموعات الإرهابية".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)