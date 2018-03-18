المخابرات الألمانية: صواريخ كوريا الشمالية يمكن أن تصل لأوربا

ذكرت صحيفة "فيلت ام زونتاغ" في تقرير لها أن مسؤولا بالمخابرات الخارجية الألمانية أبلغ البرلمان أن الصواريخ الكورية الشمالية يمكن تزويدها بأسلحة نووية وقد تصل لألمانيا ووسط أوربا.

وقالت الصحيفة نقلا عن المشاركين في الإفادة إن أولي ديهل نائب مدير جهاز المخابرات الاتحادي أبلغ النواب خلال اجتماع مغلق الأسبوع الماضي أن التقييم "مؤكد".

وفي الوقت نفسه قال ديهل إن الجهاز ينظر إلى المحادثات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية على أنها إشارة إيجابية.

ولم يصدر تعليق بعد عن جهاز المخابرات الاتحادي.

ولم تخف كوريا الشمالية خططا لتطوير صاروخ قادر على ضرب الولايات المتحدة.

وتواصل بيونغيانغ العمل في برامجها النووية والصاروخية في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتدافع عن هذه البرامج وتقول إنها رادع ضروري لما تتصور أنها خطط للغزو من جانب الولايات المتحدة التي تنشر 28500 جندي في كوريا الجنوبية. وتنفي واشنطن هذه الخطط.

وتراجع التوتر في الأسابيع القليلة الماضية تزامنا مع مشاركة الشمال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي نُظمت في كوريا الجنوبية الشهر الماضي.