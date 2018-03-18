الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأحد، بـ10 صواريخ مناطق زراعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، أوقعت أضرارا بالمنازل والممتلكات، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأفادت الوكالة بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بنحو عشرة صواريخ أراض زراعية في حي الزيتون وقرب مفرق الشهداء جنوب شرق المدينة، محدثة حفراً عميقة في المكان وأضرارا في منازل المواطنين القريبة من الاستهداف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المنطقة المستهدفة.

وأكدت الوكالة أن طائرات الاحتلال كانت تجوب أجواء قطاع غزة بشكل مكثف طوال ساعات الليل وحتى الفجر على ارتفاعات منخفضة، وتطلق بالونات حرارية مضيئة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن الغارات استهدفت مواقع تدريب للمقاومة، من بينها موقع صلاح الدين التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على مفترق نتساريم جنوب مدينة غزة، وموقع تونس شرق حي الزيتون، وأراض زراعية شرقي المدينة.

وأضاف أنه بينما تضررت عدة منازل سكنية مجاورة للمناطق المستهدفة، إلا أنه لم تبلغ وزارة الصحة عن وصول أي إصابات بشرية للمستشفيات.

وقال سكان محليون إن المقاومة الفلسطينية تصدت لطائرات الاحتلال بإطلاق المضادات الأرضية في أكثر من مكان في القطاع دون أن يؤكد ذلك رسميًا من قبل المقاومة الفلسطينية، بحسب "قدس برس".

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن سلاح الجو الإسرائيلي استهداف العديد من الأهداف في قطاع غزة ردًا على تفجير العبوات على الجدار الأمني قبل أيام.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت يوم الخميس الماضي في دورية إسرائيلية شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حيث رد جيش الاحتلال بقصف مدفعي.