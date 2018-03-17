وزير العدل الأمريكي يقيل النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي

أقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي أندرو ماكابي قبل 24 ساعة من موعد تقاعده، حسبما ذكرت صحيفة (واشنطن بوست )الجمعة.

وقال جيف سيشنز وزير العدل الأمريكي إنه أقال "أندرو مكابي" النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي – والذي كان له دور كبير في تحقيقات المكتب مع هيلاري كلينتون ودور روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وانتقده الرئيس دونالد ترمب مرارا.

وقال سيشنز "بناء على تقرير المفتش العام ونتائج مكتب المسؤولية المهنية التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي.. أنهيت عمل أندرو مكابي بشكل فوري".

وقال مكابي في بيان مطول إنه يعتقد أنه يجري استهدافه سياسيا بسبب تأكيده ادعاءات جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق بأن ترمب حاول الضغط عليه لإنهاء التحقيق بشأن روسيا.

وأضاف مكابي "يجري استهدافي ومعاملتي بهذا الأسلوب بسبب الدور الذي لعبته والإجراءات التي اتخذتها والأحداث التي شهدتها عقب إقالة جيمس كومي.

وأوضح أن "هذا الهجوم على مصداقيتي جزء من محاولة أكبر..لتشويه سمعة العاملين في مكتب التحقيقات الاتحادي وإنفاذ القانون والمخابرات بشكل أعم".

وأقال ترمب كومي العام الماضي ثم اعترف بعد ذلك في مقابلة تلفزيونية بأنه عزل كومي بسبب "هذه المسألة الروسية".

وجاءت إقالة مكابي قبل يومين من بلوغه الخمسين وهو السن الذي كان من حقه أن يتقاعد عنده من مكتب التحقيقات الاتحادي مع حصوله على معاشه بالكامل، وجاءت الإقالة بعد تسعة أشهر من إقالة ترمب كومي.

ومن المرجح أيضا أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة تساؤلات بشأن ما إذا كان مكابي لقي هذا العقاب الشديد بسبب الضغط السياسي من قبل ترمب الذي هاجم مكابي على تويتر ودعا إلى إقالته.

وكان مكابي قد ترك منصبه كنائب لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي في يناير/ كانون الثاني ولكنه ظلّ في عطلة حتى موعد تقاعده، وصدر عن تقرير من المفتش العام لوزارة العدل تضمن انتقادات وأدى في نهاية الأمر إلى توصية بإقالته.

وقال التقرير إن مكابي ضلّل المحققين بشأن اتصالاته مع صحفي سابق بوول ستريت جورنال كان يكتب عن دور مكابي في التحقيقات المرتبطة بكلينتون بما في ذلك تحقيق بشأن مؤسسة عائلة كلينتون الخيرية، ونفى مكابي في بيانه تضليله للمحققين.

من جانبه رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإقالة النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي أندرو ماكابي ووصف اليوم بأنه "يوم عظيم للديمقراطية".

وكتب ترمب على تويتر "أندرو مكابي أقيل.. إنه يوم عظيم للرجال والنساء الذين يقومون بعمل جاد في مكتب التحقيقات الاتحادي- يوم عظيم للديمقراطية".

وأضاف "المنافق جيمس كومي كان رئيسه وجعل مكابي يبدو كشخص تقي.. كان يعرف كل شيء عن الأكاذيب والفساد الذي يحدث في أعلى مستويات مكتب التحقيقات الاتحادي".