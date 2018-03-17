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سياسة

مصر للطيران تبدأ حجز رحلاتها إلى روسيا بعد توقف عامين

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار القاهرة الدولي
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار القاهرة الدولي
17/3/2018

بدأت مكاتب شركة مصر للطيران للمبيعات اليوم في حجز تذاكر الطيران على رحلاتها بين مطاري القاهرة وموسكو استعدادا لبدء تشغيلها 12 أبريل نيسان القادم بعد توقفها أكثر من عامين.

وكانت الرحلات قد توقفت عقب سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء في أكتوبر/تشرين أول 2015.

وقالت مصادر بالشركة: "بدأنا بالفعل في حجز تذاكر الطيران للسفر على رحلاتنا حيث تغادر أول رحلة يوم الخميس الموافق 12 من أبريل/نيسان القادم"، مشيرة إلى تحديد قيمة التذاكر بمبلغ 14597 جنيها (حوالي 800 دولار) لأعلى تذكرة ذهاب وعودة.       

وحسب المصادر، تبلغ قيمة أقل تذكرة حوالي 6945 جنيها للذهاب والعودة أيضا وهناك سعر أقل من ذلك على أن يسمح باصطحاب حقيبة واحدة فقط بصحبة الراكب، وأن الشركة ستنظم 3 رحلات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأمنية شملت تفعيل أجهزة دخول الموظفين بالبصمة البيومترية ووضع أحدث أجهزة الفحص الأمني والكشف عن المفرقعات وآثار المتفجرات على أجسام وملابس وحقائب الركاب، وهي أحدث الأجهزة ذات الشأن في العالم.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع فى الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أيام من زيارته لمصر مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية للقاهرة. 

المصدر : الألمانية
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