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سياسة

قوات "غصن الزيتون" تسيطر على سجن عفرين المركزي

المقاتلات التركية تقصف أهدافا في عفرين
المقاتلات التركية تقصف أهدافا في عفرين
17/3/2018

أعلن الجيشان السوري الحر والتركي اليوم السبت السيطرة على سجن عفرين المركزي ومحاصرة المدينة من جميع الجهات.

وقال قائد عسكري في فرقة الحمزة التابعة للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية "التقت اليوم القوات التي تقدمت من ناحية شران شمال غرب عفرين بعد سيطرتها على قرية كفررم، مع القوات التي سيطرت على قرية عين حجر الكبير والصغير غرب عفرين، وشمال شرق بلدة المعبطلي وقطعت الطريق الذي يصل ناحية المعبطلي مع مدينة عفرين".

وأكد القائد العسكري على "سيطرة الجيش الحر اليوم ايضاً على قرية "أومو" وسجن عفرين المركزي، وقيام عناصر الوحدات بنقل جميع المعتقلين من السجن قبل انسحابهم إلى قرية أم حوش جنوب مدينة إعزاز".

وبحسب القائد، واصلت فصائل الجيش الحر سيطرتها اليوم على قرى جديدة في منطقة عفرين بعد سيطرتها أمس على قرية كوكبا، مشيرا إلى أن القوات تتقدم اليوم باتجاه قرية عين دارة، وفي حال السيطرة عليها تصبح مدينة عفرين محاصرة من جميع الجهات. 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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