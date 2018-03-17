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سياسة|الولايات المتحدة

تقارير: مستشارون لترمب حصلوا على بيانات عن 50 مليون مستخدم على فيسبوك

17/3/2018

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة لتحليل البيانات جمعت معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك من خلال تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب في عام 2016.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وصحيفة الأوبزرفر البريطانية اليوم السبت إن شركة كمبريدج أناليتيكا هي من جمعت المعلومات.

ونقلت الصحيفتان عن موظفين سابقين بشركة كمبريدج أناليتيكا ومساعدين ووثائق إن هذه الواقعة تعد واحدة من أكبر عمليات خرق البيانات في تاريخ فيسبوك.

وقالت فيسبوك يوم الجمعة إنها قررت تعليق حساب شركة كامبريدج أناليتيكا بعد أن تأكدت من انتهاك سياسات خصوصية البيانات.

وقالت الأوبزرفر إن كامبريدج أناليتيكا استخدمت البيانات التي حصلت عليها بدون تفويض في أوائل عام 2014 لعمل برنامج كمبيوتر للتنبؤ والتأثير على خيارات الناخبين في مراكز الاقتراع.

ونقلت الصحيفة عن مبلغ عن المخالفات من كامبريدج أناليتيكا يدعى كريستوفر ويلي الذي عمل مع أكاديمي في جامعة كامبريدج للحصول على البيانات قوله إن البرنامج يستطيع أن يقدم معلومات عن الناخبين لاستهدافهم بإعلانات سياسية شخصية.

 

وقالت الصحيفة إن الأشخاص الذين تم استهدافهم والحصول على بياناتهم وعددهم أكثر من 50 مليون مستخدم على فيسبوك يمثلون نحو ثلث المستخدمين النشطين للموقع في أمريكا الشمالية وتقريبا ربع الناخبين الأمريكيين المحتملين في ذلك الوقت.

من ناحية أخرى، قالت النائب العام بولاية ماساتشوستس الأمريكية إن مكتبها فتح تحقيقا بعد نشر التقارير.

وأضافت ماورا هيلي على تويتر "مواطنو ماساتشوستس يستحقون الحصول على إجابات فورية من فيسبوك وكمبردج أناليتيكا. لقد فتحنا تحقيقا". وأرفقت هيلي التعليق برابط خاص بتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن هذه القضية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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