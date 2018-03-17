أحمد الطيبي: قُدمت لمحاكمة تأديبية لأني صليت في الأقصى

قال أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، إنه قٌدم لمحاكمة تأديبية مع زملائه لأنهم دخلوا المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف الطيبي، في لقاء مع برنامج "اسأل" على الجزيرة مباشر قائلا "هل يعقل أن يُمنع نواب عرب مسلمين من دخول المسجد الأقصى في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ورغم منعنا دخلنا عدة مرات بعد انتفاضة باب الأسباط وقُدمنا إلى محاكمة تأديبية".

وأشار الطيبي إلى أن الشيء غير الطبيعي "أن نمنع من دخول المسجد الأقصى وهذا إمعان في منعنا من ممارسة حقنا وغالبية الشعب الفلسطيني لا يمكنهم الوصول للمسجد الأقصى لا الفلسطينيين في غزة ولا الضفة الغربية ولا تحت سن 45 سنة وأحيانا عرب 48″، وقال إنهم يضطرون للصلاة في شارع صلاح الدين وباب العمود.