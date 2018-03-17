البث الحي
سياسة

أحمد الطيبي: قُدمت لمحاكمة تأديبية لأني صليت في الأقصى

16/3/2018

قال أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، إنه قٌدم لمحاكمة تأديبية مع زملائه لأنهم دخلوا المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف الطيبي، في لقاء مع برنامج "اسأل" على الجزيرة مباشر قائلا "هل يعقل أن يُمنع نواب عرب مسلمين من دخول المسجد الأقصى في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ورغم منعنا دخلنا عدة مرات بعد انتفاضة باب الأسباط وقُدمنا إلى محاكمة تأديبية".

وأشار  الطيبي إلى أن الشيء غير الطبيعي  "أن نمنع من دخول المسجد الأقصى وهذا إمعان في منعنا من ممارسة حقنا وغالبية الشعب الفلسطيني لا يمكنهم الوصول للمسجد الأقصى لا الفلسطينيين في غزة ولا الضفة الغربية ولا تحت سن 45 سنة وأحيانا عرب 48″، وقال إنهم  يضطرون للصلاة في شارع صلاح الدين وباب العمود. 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)