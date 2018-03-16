كيف غرمت ألمانيا "شرطي مسلم" رفض مصافحة زميلته؟

غرمت السلطات الألمانية شرطيا مسلما من ولاية راينلاند-بفالتس، شمال غربي البلاد، ألف يورو لرفضه مصافحة زميلته.

وأعلنت رئاسة شرطة مدينة كوبلنتس، التي يعمل بها الشرطي، أنه لن يتم فصله من الخدمة.

وقالت وزارة الداخلية المحلية في الولاية إن الشرطي رفض مصافحة زميلة له لأسباب دينية خلال حفل ترقيته في مايو/ أيار الماضي واكتفى بالانحناء لها واضعا يده على قلبه.

وأثارت هذه الواقعة ضجة في وسائل الإعلام بألمانيا.

وأوضحت رئاسة الشرطة أنه على خلفية عدم ارتكاب الشرطي أية مخالفات جنائية أو خضوعه لإجراءات تأديبية طوال حياته، فإنه لا يمكن فصله من عمله إلا إذا تمسك بموقفه.

وأضافت أن الشرطي وقع على بيان أقر فيه بالنظام الديمقراطي الحر وبقناعته بأن النساء متساويات مع الرجال في الحقوق من دون استثناءات ولا تحفظات، وبأنه لن يرفض بعد الآن مصافحة النساء تعبيرا منه عن احترامهن وإقرارا لمساواتهن في الحقوق.

ولكن الشرطة حذرت من أنه "على الشرطي أن يتوقع فصله من الخدمة في حال انتهاكه التزامات الخدمة والولاء".