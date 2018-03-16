شاهد: هيئة الانتخابات المصرية تكذب وسائل إعلام بشأن منع ناخبين في قطر

نفت الهيئة المصرية للانتخابات صحة مزاعم وسائل إعلام مصرية تحدثت عن منع السلطات القطرية المواطنين المصريين المقيمين في قطر من التصويت في انتخابات الرئاسة.

وفي مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات تعليقا على تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة قال السفير حمدي لوزا، مساعد وزير الخارجية المشرف على الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، إنه "لا توجد أي معوقات" تمنع المصريين من التصويت في قطر، بل العكس هو الصحيح، مشيرا إلى تعاون السلطات القطرية مع البعثة لتيسير تصويت المصريين المقيمين في الانتخابات الرئاسية.

وحذر لوزا من أن هذه التقارير الإعلامية قد يكون لها أثر سلبي يؤدي إلى عزوف المصريين المقيمين في الخارج عن الانتخابات دون داعٍ.

واستطرد لوزا قائلا إن الانتخابات في قطر وتركيا تجري بالتعاون مع السلطات المحلية، مؤكدا أنه "ليس هناك أي معوقات… أو سبب لمواطن مقيم في قطر أو تركيا إنه لا يمارس حقه الدستوري وواجبه الوطني بالمشاركة في الانتخابات".

وكانت صحيفة "اليوم السابع" المصرية قد قالت إن السلطات القطرية "تمنع تشغيل الأوتوبيسات (الحافلات) لنقل الناخبين المصريين للتصويت بالانتخابات"، وهو ما قوبل بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن المقيمين في قطر شاركوا في عملية التصويت "على الرغم من محاولات الدوحة عرقلة سير العملية الانتخابية ووضع عراقيل لمنع المصريين من المشاركة".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج صباح الجمعة ويستمر الخارج ثلاثة أيام حتى الأحد 18 مارس/آذار الجاري، بينما تجرى الانتخابات داخل البلاد من 26 إلى 28 مارس/آذار.