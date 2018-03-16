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سياسة

شاهد: مقتل جنديين إسرائيليين بحادث دهس في جنين

16/3/2018

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الجمعة في حادث دهس بسيارة في الضفة الغربية المحتلة يشتبه بأنه من تنفيذ فلسطيني.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير أولي في وقت سابق إلى "حادث دهس" قرب مستوطنة ريحان إلى الغرب من مدينة جنين الفلسطينية.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن أربعة أشخاص أصيبوا بإصابات بالغة في الهجوم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سائق السيارة تمكن من الهرب، دون معرفة هويته.

وأصيب اليوم عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المدمع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات شعبية خرجت في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وخرجت هذه المسيرات استجابة لدعوة وجهتها الفصائل الفلسطينية للاحتجاج على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل والتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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