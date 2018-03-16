زوجة ابن ترمب ترفع دعوى لطلب الطلاق

أفادت سجلات محكمة أمريكية أن زوجة الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت دعوى طلاق في نيويورك.

وقالت فانيسا ترمب، وهي عارضة أزياء وممثلة سابقة، وترمب الابن في بيان مشترك (الخميس) "بعد 12 عاما من الزواج قررنا الانفصال".

ونشرت منظمة ترمب التي يشارك الابن في إدارتها البيان.

ولم تتوافر المزيد من التفاصيل بشأن دعوى الطلاق التي قدمتها فانيسا أمام إحدى محاكم ولاية نيويورك.

وقال البيان، الذي حث على احترام الخصوصية، إن كليهما يكن "احتراما كبيرا" للآخر.

وتزوج ترمب الابن وفانيسا في عام 2005 ولديهما خمسة أطفال.