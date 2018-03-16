توقيف امرأتين قامتا بأعمال تخريب بمسجد في ولاية أريزونا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية توقيف امرأتين اقتحمتا مسجدا في ولاية أريزونا وقامتا بأعمال تخريب وصورتا نفسيهما وهما تقولان عبارات معادية للإسلام.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية "رون الكوك في بيان إن المتهمتين "تاهني غونزاليز وإليزابيث داونهاور أوقفتا بتهمة سطو من الدرجة الثالثة بعد أن كشف تحقيق أنهما دخلتا إلى عقار يملكه مركز تمب الإسلامي وأزالتا بعدها عناصر مختلفة.

وأشار المتحدث باسم الشرطة الى أنه وبناء على التفاصيل الجريمة، سيتم النظر في تعزيز جريمة الكراهية لإصدار الحكم.

وقد نشرت المرأتان مقاطع فيديو على موقع فيسبوك تظهران فيها وهما تدخلان إلى المركز وتقولان عبارات مهينة للإسلام وتشجعان أولادهما على تكرارها.

وأكد مدير مركز العلاقات بين الأديان وأحد أئمته "أحمد العكوم" أن الحادث حصل صباح الرابع من مارس /آذار ولم يكن أحد موجودا في المركز.

وقد شاهد صحافي محلي الفيديوهات ونبّه المسجد، الذي تحقق قادته من تسجيلات كاميرات المراقبة في داخله ورأوا المرأتين تأخذان نسخا من القرآن ومنشورات وتمزقان مستندات كانت معلقة على لوح، وتواصل أئمة المسجد مع الشرطة، وقال العكوم عن المرأتين "إنهما كانتا تعلمان أولادهما الكراهية، كان الأمر مزعجا جدا".

وأوضح أن هذا المسجد ومساجد أخرى في المنطقة تتعرض بشكل منتظم لمضايقات "منذ وقت طويل، تقريبا منذ 2001″، في إشارة الى العام الذي وقعت فيه اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، لكن الأمور ساءت بعد وصول دونالد ترمب إلى الرئاسة.