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سياسة

بريطانيا تتهم بوتين في هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي

بريطانيا: الرئيس الروسي على الأرجح اتخذ قرار الهجوم بغاز الأعصاب
بريطانيا: الرئيس الروسي على الأرجح اتخذ قرار الهجوم بغاز الأعصاب
16/3/2018

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه من المرجح بشدة أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه هو من أصدر قرار استخدام غاز أعصاب في هجوم على عميل روسي.

وقال جونسون "ليس لدينا أي شيء ضد الروس أنفسهم، لن يكون هناك رهاب من الروس نتيجة ما يحدث".

وأضاف "خلافنا مع الكرملين بقيادة بوتين وقراره، ونعتقد أنه من المرجح بشدة كان قراره، بتوجيه استخدام غاز أعصاب في شوارع المملكة المتحدة، في شوارع أوربا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية".

ونفت روسيا أي ضلوع لها في تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

من ناحية أخرى قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة إن لندن خاطبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمساعدتها في التحقق بشكل مستقل من غاز أعصاب استخدم في تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال.

وقال المتحدث للصحفيين "أرسلنا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية". وأضاف "نعمل مع الشرطة لنمكنهم من التحقق بشكل مستقل من تحليلنا وإطلاع شركائنا الدوليين على الأمر".

وأوضح المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنه لا يوجد إطار زمني محدد لتلك العملية.

المصدر : رويترز
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