بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

قال عدد من السفراء المصريين في الخارج إن المواطنين بدأوا في التوافد على مقار السفارات للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن السفير المصري في سلطنة عُمان محمد غنيم قوله إن العديد من المصريين وصلوا إلى مقر السفارة صباح الجمعة للإدلاء بأصواتهم.

وقال غنيم إن هناك جهودا لتوفير سيارات لنقل جميع الناخبين الراغبين في التصويت.

ونقلت الوكالة عن سفراء مصر في دول أخرى مثل اليابان والكويت والسعودية والإمارات بدء عملية التصويت في السفارات المصرية بهذه الدول.

كما نقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري وجه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بالإشراف بأنفسهم على تأمين اللجان الانتخابية وانتظام العمل بها وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج ثلاثة أيام حتى الأحد 18 مارس/آذار الجاري، بينما تجرى الانتخابات داخل البلاد من 26 إلى 28 مارس/آذار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق الرئيس عبد الفتاح السيسي فوزا كبيرا في الانتخابات إذ أن منافسه الوحيد موسى مصطفى يقود حزبا يؤيد السيسي.

ولم ينظم أي من المرشحين حملة انتخابية كبيرة وركزا بدلا من ذلك على دعوة الناخبين إلى الإقبال بكثافة على التصويت لمنح الفائز شرعية قوية.