البث الحي
سياسة|مصر

بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

لافتة دعاية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة
لافتة دعاية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة
16/3/2018

قال عدد من السفراء المصريين في الخارج إن المواطنين بدأوا في التوافد على مقار السفارات للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن السفير المصري في سلطنة عُمان محمد غنيم قوله إن العديد من المصريين وصلوا إلى مقر السفارة صباح الجمعة للإدلاء بأصواتهم.

وقال غنيم إن هناك جهودا لتوفير سيارات لنقل جميع الناخبين الراغبين في التصويت.

ونقلت الوكالة عن سفراء مصر في دول أخرى مثل اليابان والكويت والسعودية والإمارات بدء عملية التصويت في السفارات المصرية بهذه الدول.

كما نقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري وجه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بالإشراف بأنفسهم على تأمين اللجان الانتخابية وانتظام العمل بها وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج ثلاثة أيام حتى الأحد 18 مارس/آذار الجاري، بينما تجرى الانتخابات داخل البلاد من 26 إلى 28 مارس/آذار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق الرئيس عبد الفتاح السيسي فوزا كبيرا في الانتخابات إذ أن منافسه الوحيد موسى مصطفى يقود حزبا يؤيد السيسي.

ولم ينظم أي من المرشحين حملة انتخابية كبيرة وركزا بدلا من ذلك على دعوة الناخبين إلى الإقبال بكثافة على التصويت لمنح الفائز شرعية قوية.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)