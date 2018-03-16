إيران: ولي عهد السعودية شخص "خيالي وساذج"

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس إن ولي العهد السعودي شخص "خيالي ساذج" لا فكرة لديه عن السياسة وذلك في رد على مقابلة للأمير محمد بن سلمان مع محطة (سي.بي.إس) الإخبارية.

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله "ليس لديه فكرة عن السياسة بخلاف الكلام اللاذع النابع عن الافتقار لبعد النظر.. تصريحاته لا تستحق ردا لأنه شخص خيالي وساذج لا يتحدث إلا باستخدام الأكاذيب والمرارات".

وأضاف "إيران تحترم كل جيرانها… طهران تدعو دول المنطقة خاصة بعض الأعداء الحاقدين المتعنتين إلى الحوار والتسامح".

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية أذيعت مقتطفات منها (الخميس) إن السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.

وقال ابن سلمان في المقابلة التي أجرتها معه قناة "سي بي إس" والمقرر بثها كاملة الأحد إن المملكة العربية السعودية لا تريد حيازة أي قنبلة نووية، لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.