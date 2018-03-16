أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في روسيا بسبب التدخل في الانتخابات الأمريكية وشن هجمات إلكترونية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد 19 فردا وخمسة كيانات، بما يشمل أجهزة مخابرات روسية، فيما يراه مراقبون أهم خطوة تتخذها الولايات المتحدة ضد روسيا منذ تولي الرئيس دونالد ترمب المنصب في يناير/ كانون الثاني 2017.

ومن بين من شملتهم العقوبات 16 فردا وكيانا وجهت إليهم اتهامات في 16 فبراير/ شباط في إطار تحقيقات جنائية يجريها المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن الخطوة التي اتخذتها وزارته تأتي لمواجهة "الأنشطة الروسية المستمرة المزعزعة للاستقرار التي تتراوح بين التدخل في الانتخابات في 2016 وحتى شن هجمات إلكترونية تخريبية".

وأضاف أنه سيتم فرض مزيد من العقوبات ضد مسؤولين حكوميين وشخصيات نافذة من روسيا بسبب "أنشطتهم المزعزعة للاستقرار" لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لفرض العقوبات التي قال إنها ستقطع تعامل هؤلاء الأفراد مع النظام المالي الأمريكي.

وطالب نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات ضد من يقولون أنهم شخصيات بارزة من ذوي النفوذ والمقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.

بدوره قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تجهز إجراءات انتقامية للرد على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.