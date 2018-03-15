البث الحي
سياسة

مصر تتعهد لإيطاليا بتقديم قتلة "ريجيني" للعدالة

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام
الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام
15/3/2018

تعهدت مصر لإيطاليا اليوم الخميس، بأن تقديم قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني إلى العدالة، التزام سياسي لا يقبل الشك.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، عقب لقاء وزيرها سامح شكري مع نظيره الإيطالي أنغلينو ألفانو، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي لدعم وكالة "أونروا" اليوم، بالعاصمة الإيطالية روما.

ويأتي التعهد الجديد في أول لقاء مصري إيطالي، عقب يوم من انتقادات وجهها الاتحاد الأوربي إلى القاهرة بخصوص قضية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني، والذي رفضته الأخيرة.

وأضاف بيان الخارجية، "اتصالا بقضية ريجيني جدد الوزير شكري التأكيد على الموقف المصري الملتزم باستمرار التعاون بين السلطات القضائية في البلدين".

وأكد شكري لنظيره الإيطالي "اعتزام مصر بذل كافة الجهود لاستجلاء الحقيقة حول جريمة قتل الباحث ريجيني، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وأن ذلك بمثابة التزام سياسي لا يقبل الشك"، وفق البيان ذاته.

بدوره، رحب الوزير الإيطالي بـ "التقدم في مجال التعاون بين الهيئات القضائية في البلدين".

وكانت وزارة الداخلية المصرية كشفت في مارس آذار 2016 عن مقتل 5 أشخاص في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، يشتبه في تورطهم بسرقة وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وقالت المصادر الأمنية حينها إن الضحايا تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين والأجانب بالإكراه، و"من بين جرائمهم سرقة وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجينى".

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد، عقب مقتل ريجيني (26 عاما)، والعثور على جثته بمصر في فبراير / شباط 2016 وعليها آثار تعذيب، ما دفع روما إلى استدعاء سفيرها لدى القاهرة في أبريل / نيسان من العام نفسه، وعاد في سبتمبر / أيلول الماضي بعد غياب 17 شهرا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)