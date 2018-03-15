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سياسة

لافروف: سنطرد دبلوماسيين بريطانيين قريبا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
15/3/2018

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الخميس) إن بلاده ستطرد دبلوماسيين بريطانيين قريبا ردا على قرار لندن طرد 23 دبلوماسيا روسيا فيما يتصل بتسميم جاسوس سابق في جنوب إنجلترا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله لدى سؤاله عما إذا كانت موسكو مستعدة لطرد دبلوماسيين بريطانيين "بالقطع. قريبا".

وقال لافروف إن مزاعم بريطانيا بتورط روسيا في الهجوم غير مقبولة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (الخميس) إن روسيا تعتبر موقف بريطانيا في الخلاف المتعلق بتسميم جاسوس سابق في جنوب انجلترا "غير مسؤول" وإن موسكو تعد للرد على الإجراءات التي اتخذتها لندن ضدها.

وتعهد بيسكوف بالرد على التحرك البريطاني الذي قال إن روسيا تنظر إليه "باندهاش كبير" لعدم وجود دليل يدعم الاتهامات التي وجهتها لندن لموسكو.

ومن جانبها قالت ماريا زاخاروفا المتحدث باسم الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي أسبوعي إن موسكو لا تزال مستعدة للعمل مع لندن بشأن التحقيق في تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، لكن بريطانيا لا تزال رافضة لذلك.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدث باسم الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي أسبوعي إنها مندهشة من إبداء دول أخرى تضامنها مع بريطانيا في قضية سكريبال دون أن تكون لديها معلومات عن القضية.

وقالت زاخاروفا إن "حقيقة" هذا الحادث يجري التستر عليها.

المصدر : رويترز
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