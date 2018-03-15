شاهد: مظاهرة بسبعة آلاف حذاء أمام الكونغرس الأمريكي

وضع ناشطون أمريكيون 7 ألاف زوج من أحذية الأطفال في حديقة أمام مبنى الكونغرس بواشنطن (الثلاثاء) كتعبير رمزي عن عدد الأطفال الذين راحوا ضحية استخدام أسلحة نارية في المدارس والجامعات.

وشملت الأحذية بعضًا من تلك التي كانت تخص الضحايا.

وقتل نحو 7 آلاف طفل منذ حادث إطلاق النار في إحدى المدارس الابتدائية بولاية كونيتيكت قبل 6 سنوات.

ونظم آلاف الطلاب مظاهرات ومسيرات (الأربعاء) في العديد من الولايات الأمريكية للمطالبة بتشريعات جديدة تقيّد حمل السلاح في البلاد.

وتجمع المتظاهرون في مراكز رئيسية بولايات ومدن كبرى، أبرزها واشنطن ونيويورك وشيكاغو، احتجاجًا على الهجمات المسلحة الأخيرة.

وفي 14 فبراير/شباط، اقتحم المراهق "نيكولاس كروز" مدرسة "باركلاند" الثانوية بولاية فلوريدا، المفصول منها سابقًا، وأطلق النار على عدد من الطلاب والمعلمين، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، وإصابة آخرين.

ويقتل آلاف الأمريكيين سنويًا في حوادث إطلاق نار مماثلة، بحسب أرقام رسمية. وتتزايد الدعوات بتعديل قوانين امتلاك الأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ منتصف الشهر الماضي.

ويكفل الدستور الأمريكي للمواطنين الحق في حمل السلاح والدفاع عن النفس بشكل فردي، وهو ما يطالب الديمقراطيون بتقنينه، فيما يصر الجمهوريون على الالتزام به باعتباره جزءًا من القيم الأساسية للبلاد.

يشار إلى أن الكونغرس هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة، ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي ويتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.