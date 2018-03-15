شاهد: مظاهرات طلابية في أمريكا للمطالبة بتقييد حمل السلاح

نظم آلاف الطلاب مظاهرات ومسيرات في العديد من الولايات الأمريكية (الأربعاء) للمطالبة بتشريعات جديدة تقيّد حمل السلاح في البلاد.

وتجمع المتظاهرون في مراكز رئيسية بولايات ومدن كبرى، أبرزها واشنطن ونيويورك وشيكاغو، احتجاجًا على الهجمات المسلحة الأخيرة.

وفي العاصمة واشنطن، تجمع المئات أمام البيت الأبيض ومبنى الكونغرس، ودعوا إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى التدخل، ورددوا هتافات ضد "الجمعية الوطنية للأسلحة"، التي تشكل أهم جماعة ضغط لصالح حمل السلاح في البلاد.

وشارك في التجمع الطلابي أمام الكونغرس كل من السيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وفي 14 فبراير/شباط، اقتحم المراهق "نيكولاس كروز" مدرسة "باركلاند" الثانوية بولاية فلوريدا، المفصول منها سابقًا، وأطلق النار على عدد من الطلاب والمعلمين، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، وإصابة آخرين.

ويقتل آلاف الأمريكيين سنويًا في حوادث إطلاق نار مماثلة، بحسب أرقام رسمية.

ويكفل الدستور الأمريكي للمواطنين الحق في حمل السلاح والدفاع عن النفس بشكل فردي، وهو ما يطالب الديمقراطيون بتقنينه، فيما يصر الجمهوريون على الالتزام به باعتباره جزءًا من القيم الأساسية للبلاد.