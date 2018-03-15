شاهد: طارق رمضان ينفي اتهامات الاعتداء الجنسي الموجهة له

نشر موقع " muslimpost" تسجيلا مصورا يظهر فيه المفكر السويسري طارق رمضان وهو يتحدث عن القضية المقامة ضده بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وأفاد الموقع أن الشريط سجل قبل أيام من اعتقاله.

وأكد رمضان في هذا الشريط على براءته التامة في هذه القضية، وعبّر عن ارتياحه أمام العدالة الفرنسية واستعداده للمعركة القضائية التي ستطلبها.

وندد في نفس السياق بالهجوم الإعلامي الذي يتعرض له من طرف وسائل الإعلام الفرنسية.

ولا يزال طارق رمضان رهن الاعتقال بعد رفع قضيتين من طرف مواطنتين فرنسيتين تتهمانه بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، ونقل مرتين إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكات صحية جراء مرض مزمن يعاني منه.

وأفاد تقرير طبي بأن حالة رمضان الصحية لا تتطلب إطلاق سراحه، قبل أن يقوم دفاعه بالطعن في هذا التقرير والمطالبة بتقرير آخر يقوم به خبراء طبيون من اختيار فريق الدفاع.