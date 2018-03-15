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سياسة|مصر

شاهد| السيسي: نحارب خوارج العصر ونحن على الحق المبين

15/3/2018

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تواجه من سمّاهم "خوارج العصر".

وأضاف السيسيK في كلمة له خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بالقاهرة: "احنا بنحارب ناس تسيء إلى مقام الألوهية.. مقام ربنا سبحانه وتعالى".

وأعلن السيسي استعداده لارتداء ملابس الحرب والمشاركة في عمليات الجيش المصري ضد المسلحين، مؤكدا أن قوات الجيش المصري تقاتل "عشان خاطر ربنا" وأنهم "على الحق المبين"، على حد تعبيره.

ودعا السيسي المصريين إلى النظر إلى دول مجاورة تعرض مواطنوها للتشريد في مخيمات اللجوء، معتبرا أن مصر "إذا سقطت لضاعت الأمة كلها" على حد تعبيره.

وبدأ الجيش المصري عملية عسكرية موسعة باسم "سيناء 2018" في التاسع من فبراير/شباط بهدف تأمين محافظة شمال سيناء التي قتل فيها مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات لمسلحين موالين لتنظيم الدولة خلال السنوات الماضية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطى الجيش ووزارة الداخلية يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني مهلة ثلاثة أشهر لإكمال مهمة تأمين محافظة شمال سيناء، وانتهت المهلة آخر فبراير/شباط لكن المتحدث باسم الجيش المصري قال هذا الشهر إن "العمليات مستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها".

المصدر : الجزيرة مباشر
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