السيسي يدعو المصريين للإقبال على التصويت بانتخابات الرئاسة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس إن حكومته أوفت بوعودها في فترة رئاسته الأولى ودعا المصريين إلى الإقبال بأعداد كبيرة على التصويت بانتخابات الرئاسة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق السيسي فوزا كبيرا في الانتخابات التي ستجرى في داخل البلاد من 26 إلى 28 مارس آذار إذ أن منافسه الوحيد يقود حزبا يؤيد السيسي.

وحصل السيسي على قرابة 97% من أصوات الناخبين في 2014 لكن أقل من نصف عدد الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم رغم أن الحكومة مددت الاقتراع إلى ثلاثة أيام.

وقال السيسي خلال زيارة لوزارة الداخلية "لما ينزل العدد (كله) وثلثه يقول لا أشرف كتير (من) إنه ينزل نص (نصف) العدد دا والكل يقول آه (نعم)".

وفي احتفال ضم ضباطا وجنودا من الجيش والشرطة وأقارب جنود قتلوا في عمليات قال السيسي اليوم إن السنوات الأربع الأولى من رئاسته شهدت تحقيق الاستقرار والأمن بعد سنوات الاضطراب التي أعقبت ثورة يناير 2011.

وقال "إحنا نفذنا عهدنا بس انتو كمان عليكم عهد لينا. إحنا أنجزنا وعدنا وانتم عليكم تنجزوا عهدكم ووعدكم. زي ما إحنا ما تخليناش (عنكم) أنتو كمان متتخلوش (عنا)".

وقال السيسي مشيرا إلى السنتين اللتين أعقبتا الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011 "أنا بس بافكر كل المصريين.. بافكرهم بالأيام دي. قد إيه كانت الأيام صعبة وكانت الظلمة كبيرة ومكانش فيه أمل والدولة كانت بتضيع"، وأضاف أن المصريين كانوا "مهددين بحرب كبيرة".