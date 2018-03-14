ماي: بريطانيا ستتصدى لأي تهديدات روسية

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بريطانيا ستتصدى لأي تهديدات من روسيا مع تدهور العلاقات بين البلدين بعد أن ألقت اللوم على موسكو في تسميم جاسوس روسي سابق في جنوب انجلترا.

وطردت بريطانيا 23 دبلوماسيا بعدما لم تمتثل روسيا لمهلة لتقديم تفسير للهجوم على سيرغي سكريبال وابنته بغاز أعصاب سوفيتي الصنع. وتنفي روسيا أي دور لها في الهجوم.

وقالت ماي أمام البرلمان اليوم الأربعاء "في الليلة الماضية رأيت اقتباسا منقولا عن السفير الروسي يقول فيه إن روسيا ليست من الدول التي تقبل الإنذارات. حسنا يمكنني القول… إن المملكة المتحدة ليست من الدول التي تقبل التهديدات، وسنتصدى لها".

وقال متحدث باسم ماي اليوم إن بريطانيا اتخذت الخطوات الأولى ضد روسيا بعد الهجوم على سكريبال لكن ماي مستعدة لاتخاذ خطوات أخرى ردا على أي استفزازات روسية إضافية.

ورد المتحدث على سؤال عما يمكن أن تقوم به بريطانيا إذا ما رد الروس بالمثل على طرد الدبلوماسيين قائلا للصحفيين "ما أعلنته اليوم هو الخطوات الفورية التي نتخذها. تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية كذلك عن وجود إجراءات أخرى ستكون بلادها مستعدة لتنفيذها في أي وقت إذا ما واجهت المزيد من الاستفزازات الروسية".