فيديو: اتفاقيات عسكرية بين قطر وتركيا خلال مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري

استضافت قطر مؤتمر ومعرض الدوحة الدولي السادس للدفاع البحري (ديمدكس) أكبر معرض للسلاح في الشرق الأوسط، بمشاركة 180 شركة من 60 دولة.

ووقّعت قطر اتفاقات عديدة ومذكرات تفاهم خلال المعرض الذي استمر يومين.

ووصلت 11 سفينة حربية لميناء حمد الذي افتُتح في الآونة الأخيرة بدولة قطر بينها المدمرة يو.إس.إس سامبسون (دي.دي.جي-102) وزورقان من بعثة الدوريات البحرية الخاصة (إم.كيه في.آي).

وقال العميد الركن بحري عبد الباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري إن المؤتمر يساهم في تعزيز التعاون في المجالين العسكري والدفاعي وتحقيق تطور تكنولوجي للقوات القطرية.

وأوضح الأنصاري أهمية الشراكات والتي تفسح المجال لنقل التكنولوجيا إلى قطر، مشيرا إلى زيادة اعتماد قطر على شراكات استراتيجية بعيدة المدى مع دول كبيرة.

وشهد المعرض حضورا تركيا قويا إذ شاركت 33 شركة تركية تعمل في مجالي الدفاع والأمن البحري في المؤتمر هذا العام، ووقعت قطر كذلك مذكرة تفاهم مع جامعة بيري ريس التركية للعلوم البحرية بشأن تأسيس أكاديمية بحرية. كما تم الاتفاق مع شركة تركية على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية شمالي البلاد.

كما وقعت القوات الخاصة المشتركة (التابعة للقوات المسلحة) في قطر، الثلاثاء، اتفاقية مع شركة تركية؛ لشراء 556 آلية مدرعة، وصفها مسؤول عسكري قطري إنها " من أفضل الآليات العسكرية في العالم".

وأوضح اللواء الركن حمد بن عبد الله الفطيس المري قائد القوات الخاصة المشتركة أن الاتفاقية "تم توقيعها مع شركة "أناضول" التركية للحصول على 556 آلية مدرعة من أفضل الآليات العسكرية في العالم على مستوى التدريع والتجهيز".

وبين "أن المدرعات التي تم التعاقد عليها يتم تسليمها خلال عام واحد ".

وأشار المري أن هذه المدرعات " مجهزة بأسلحة 12.7 وأسلحة 7.62 بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع يصل مداها إلى 10 كيلومترات وصواريخ مضادة للطيران يصل مداها إلى 5 كيلومترات".