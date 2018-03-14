شاهد: لحظة اعتداء جنود إسرائيليين على مسعفين فلسطينيين بالضفة

رصدت كاميرا الأناضول، الاثنين، لحظات اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيليين على متطوعين في الدفاع المدني الفلسطيني، خلال محاولتهم منع اعتقال مصابين، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المتطوعة نسرين عميرة (19 عامًا)، إنها تعرضت وزملاؤها للاعتداء العنيف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال محاولتهم منع الجنود من اعتقال أحد المصابين، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وسط الضفة المحتلة.

وأوضحت أنها عندما حاولت إنقاذ أحد المصابين بالرأس، خلال المواجهات مع جيش الاحتلال، تعرضت للاعتداء العنيف من قبل الجنود.

وأشارت إلى أنها حاولت إنقاذ المصابين، ومنْع الجيش من اعتقالهم، وأضافت "اعتدى الجنود علينا بالضرب وتعاملوا بأسلوب عنيف وغير أخلاقي".

وتابعت "أحد الشبان أصيب بالرأس، وكان ينزف، وعندما هممنا بنقله، حاول الجنود منعنا من ذلك، لكننا نجحنا في النهاية".

ولفتت نسرين إلى أنها تعمل كمتطوعة في جهاز الدفاع المدني منذ ثلاث سنوات، وتشارك في إسعاف المصابين من مختلف المواجهات، بخاصة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

ومضت قائلة "في كل مرة أشعر بالخطر، لكن ذلك لا يثنيني عن الاستمرار في أداء مهمتي الإنسانية".

وأصيب 8 فلسطينيين بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال قرب رام الله.

واندلعت المواجهات عقب تنظيم عشرات من طلاب جامعة بيرزيت مسيرة احتجاجًا على اعتقال قوة خاصة إسرائيلية، رئيس مجلس الطلبة من داخل الحرم الجامعي، الأربعاء الماضي.

ورشق الشبان القوات بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات المركبات الفارغة، في حين أطلق الجيش الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.