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سياسة

شاهد: رونالدو يدعو أهالي الغوطة للصمود وعدم الاستسلام

14/3/2018

أعرب نجم كرة القدم البرتغالي لاعب ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو، عن تضامنه مع أهالي وأطفال غوطة دمشق الشرقية، داعيا إيّاهم إلى الصمود وعدم الاستسلام.

وعبّر رونالدو عن تضامنه مع سكان الغوطة، عبر تسجيل مصور لمنظمة "Save the Children"، نشره عبر حسابه على "تويتر"، مساء الثلاثاء، وحظى بنحو 650 ألف مشاهدة خلال 21 ساعة.

وأرفق رونالدو المعروف بدعمه لأطفال قطاع غزة أيضًا، تغريدته بعبارة "كن قويًا، ومؤمنًا، ولا تستسلم أبدًا".

ويظهر في المقطع المصور الذي أعاد رونالدو نشره على تويتر، مشاهد من القصف اليومي الذي تتعرض له الغوطة الشرقية.

وسبق للنجم البرتغالي أن تبرع عبر المنظمة المذكورة، بمواد طبية وغذائية وملابس، لصالح أطفال سوريا.

وتتعرّض الغوطة، التي يقطنها نحو 400 ألف مدني، منذ أسابيع لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري وداعميه، أدّت إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع، في 24 فبراير/شباط الماضي، بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، في 26 من الشهر نفسه، "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية، تمتد 5 ساعات يوميًا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.

المصدر : الأناضول + تويتر
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