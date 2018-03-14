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شاهد: جنود أمريكيون وإسرائيليون يتدربون داخل قرية تتضمن مساجد وصورة للأقصى

14/3/2018

استضاف الجيش الإسرائيلي أفرادا من مشاة البحرية الأمريكية في تدريب على القتال داخل نموذج لقرية فلسطينية، وتبادلا الخبرات وأظهرا المصالح المشتركة في ظلّ التقارب بينهما.

وقال اللفتنانت- كولونيل ماركوس ماينز من الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين بمشاة البحرية الأمريكية، خلال التدريب الذي جرى في قاعدة تسيلم الإسرائيلية "نحن نود أن نعمل ونتدرب معا، وإن تطلب الأمر أن نقف بجانب بعضنا بعضا فسوف نفعل ذلك".

وانضم جنوده إلى وحدات من القوات الخاصة الإسرائيلية للتدريب على تشكيلات المعارك ونشر الطائرات الهليكوبتر والإجلاء الطبي في نموذج لقرية في الصحراء بها كتابات بالعربية على الجدران ونموذج لمسجد وصور للمسجد الأقصى وقيادات من حركة حماس.

وهذه المناورات جزء من تدريبات مشتركة على الدفاع الجوي تجرى كل عامين تحت اسم "جونيبر كوبرا".

 وقال ماينز إن جنوده تعلموا من خبرات الإسرائيليين التي اكتسبوها من قتال مسلحي حركة حماس الفلسطينية في غزة وإن الأمريكيين نقلوا بدورهم ما لديهم من خبراء من جبهات القتال.

وأوضح قائلا "لقد علموهم ما يجب فعله عندما يكونون في قطاع غزة أو ساحة معركة بأي مكان آخر، وبالنسبة لنا أفغانستان والعراق".

وعززت الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب دعمها القوي القائم بالفعل لإسرائيل وشمل ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة أثارت غضب الكثير من المسلمين والعرب والذين يؤيدون الفلسطينيين بأحقيتهم بالمدينة.

المصدر : رويترز
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