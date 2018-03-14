شاهد: النظام السوري يواصل قصف المدنيين في الغوطة

تواصل قوات النظام السوري استهداف مدن وبلدات الغوطة الشرقية، بالرغم من قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار.

وتتعرّض الغوطة، التي يقطنها نحو 400 ألف مدني، منذ أسابيع لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري وداعميه.

وفي الفيديو، يظهر عدد من الجرحى من بينهم الأطفال تم نقلهم الى المستشفيات القريبة لتقلي العلاج، جراء قصف استهدف بلدة زملكا.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن 15 مدنيًا قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف كثيف لقوات النظام وروسيا على بلدات الغوطة المحاصرة، حيث استهدفت إحدى الغارات مركزًا للدفاع المدني وقتلت عنصرًا وجرحت ثلاثة آخرين ودمرت آلياته.

وشهدت بلدة الريحان بالغوطة معارك عنيفة تمكنت خلالها المعارضة من قتل وجرح العشرات من عناصر النظام، كما استمرت المعارك على جبهات حرستا والأفتريس وعين ترما.

من جهة أخرى، شنّ الطيران الروسي غارات على مدينة إدلب وتسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، كما قصف طيران النظام قرية الزعينية بريف إدلب الغربي دون وقوع إصابات، وفقًا لناشطين.

وقصفت قوات النظام مدفعيا بلدات كفرزيتا واللطامنة والزكاة والجنابرة بريف حماة الشمالي، دون تسجيل إصابات بين المدنيين.