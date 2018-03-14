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سياسة|تركيا

تركيا تسجن رجلا قتل ناشطة سورية وابنتها الصحفية مدى الحياة

الناشطة التركية عروبة بركات (يسار) وابنتها حلا بركات
الناشطة التركية عروبة بركات (يسار) وابنتها حلا بركات
13/3/2018

ذكرت وكالة دوغان للأنباء أن محكمة تركية أصدرت (الثلاثاء) حكمين بالسجن مدى الحياة على رجل سوري لقتله ناشطة معارضة سورية وابنتها الصحفية السورية الأمريكية في إسطنبول العام الماضي.

وعُثر على جثتي عروبة بركات وابنتها حلا بركات في سبتمبر/ أيلول في شقتهما بالشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول التركية.

وقالت وسائل إعلام تركية آنذاك إن عروبة وهي معارضة سياسية بارزة للرئيس السوري بشار الأسد كانت تحقق في تقارير عن التعذيب في السجون التي تديرها الحكومة السورية.

وكانت ابنتها التي ولدت في الولايات المتحدة محررة في موقع "أورينت نت" المؤيد للمعارضة السورية وعملت أيضا بالقطعة مع تلفزيون (إيه.بي.سي) الأمريكي.

وبعد أيام من الجريمة اعتقلت الشرطة أحد أقرباء المرأتين ويدعى أحمد بركات في مدينة بورصة على بعد نحو 90 كيلومترا جنوبي إسطنبول.

وقالت وسائل إعلام إن الدافع وراء الجريمة لا يزال مجهولا.

وذكرت صحيفة "حريت" أن الشرطة تعرفت على أحمد بركات من خلال لقطات من كاميرات مراقبة أمنية واعتقلته بعد عملية استمرت ثلاثة أيام.

ووصف موقع "أورينت نت" حلا بركات بأنها محررة ومحققة لا تكل ووصف أمها بأنها معارضة بارزة للأسد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي إنها شعرت بحزن شديد بسبب وفاتهما، ووصفت نشاط عروبة بأنه "شجاع".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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