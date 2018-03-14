تراجع حركة الهجرة من تركيا إلى أوربا بنسبة 97%

تراجعت حركة الهجرة غير النظامية من تركيا إلى أوربا بنسبة 97% مقارنة مع عام 2015، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية.

وبحسب معطيات حديثة بمنظمة الهجرة الدولية، فإن عدد المهاجرين الذين عبروا من تركيا إلى اليونان تراجع من 853 ألفًا و650 في عام 2015 إلى 28 ألف و907 نهاية العام الماضي.

وساهمت عمليات خفر السواحل والدرك والأمن التركي، خلال ثلاثة الأعوام الأخيرة، في تراجع حركة الهجرة غير النظامية عبر بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط إلى مستويات قياسية.

وتمكنت السلطات التركية من القبض على 3828 شخصًا خلال محاولتهم العبور إلى اليونان بطرق غير شرعية، خلال أول شهرين من العام الجاري، بينما تمكّن 2818 مهاجرًا من العبور.

كما تمكنت السلطات التركية من خفض معدلات الغرق خلال رحلات الهجرة غير النظامية في بحري إيجة والمتوسط، إلى 80%، من خلال العمليات المكثفة والنشطة.

وتراجع عدد الغرقى من 279 مهاجرًا في عام 2015 إلى 192 خلال 2016 و56 في 2017، بينما تراجع إلى الصفر خلال أول شهرين من العام الجاري.

ونجحت فرق خفر السواحل التركي من إنقاذ مهاجرين عدة ممن حاولوا الوصول إلى أوربا بحثًا عن حياة أفضل وهربًا من الحروب والصراعات والأزمات التي تعيشها بلادهم.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنقذت الفرق جميع المهاجرين العالقين داخل قارب مطاطي في منطقة صخرية قبالة ولاية إزمير (غرب)، والبالغ عددهم 51 مهاجرًا يحملون جنسيات مختلفة.