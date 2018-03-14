البث الحي
سياسة

انقضاء مهلة بريطانية لروسيا بشأن "تسميم" جاسوس سابق دون رد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
14/3/2018

قالت السفارة الروسية في لندن، إن موسكو لم تستجب لطلب بريطانيا بتفسير كيفية استخدام غاز للأعصاب في هجوم على جاسوس روسي سابق في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا.

وأوضحت السفارة الروسية، اليوم الأربعاء أن موسكو لم تستجب للطلب البريطاني بأن تفسر بحلول منتصف الليل كيف تم استخدام غاز للأعصاب طوره الاتحاد السوفيتي في هجوم على جاسوس روسي سابق في مدينة سالزبري بجنوب انجلترا.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمهلت روسيا حتى نهاية أمس الثلاثاء لتفسير كيف جرى استخدام غاز (نوفيتشوك) للأعصاب، الذي طوره الجيش السوفيتي، على الأراضي البريطانية.

وقال متحدث باسم السفارة إن روسيا لن تتجاوب مع الإنذار البريطاني إلى أن تحصل على عينات من المادة الكيماوية.

وذكرت السفارة أن روسيا ليست ضالعة في الهجوم بغاز الأعصاب.

وأوضح المتحدث أن أي إجراءات عقابية قد تتخذها لندن ضد روسيا ستستتبع ردا.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)