السودان والكويت.. جدل قديم متجدد بسبب "البدون"

عاد الجدل إلى الواجهة مجددا، حول قضية " البدون" في الكويت ومنحهم الجنسية السودانية كأحد الحلول المطروحة لمعالجة قضيتهم العالقة منذ عقود.

والقضية أُثيرت عقب نشر صحيفة (النهار) الكويتية، الجمعة الماضية، تقريرا حول البدون يتطرق إلى أمكانية منحهم الجنسية السودانية.

والبدون، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددها قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

وعلى أثر التقرير، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، نقاشا مكثفا، لم يخلُ من النقد الموجّه لحكومة البلاد بسبب "تهاونها في منح الجنسية".

ويأتي الجدل عقب أيام من إجازة مجلس الوزراء السوداني، 11 تعديلا جديدا على قانون الجنسية، أبرزها منحها للمواطن من أم سودانية وأب جنوب سوداني.

والبدون في الكويت ومنحهم الجنسية السودانية مسألة قديمة جديدة، ففي 2014 تحدّثت تقارير إعلامية محلية عن اتفاق بين الخرطوم والكويت بشأن منحهم إياها، وقالت التقارير آنذاك إن الاتفاق وصل مراحل التنفيذ بمنح 5 آلاف من بدون الكويت الجنسية السودانية وتوطينهم في قرى شرقي البلاد، لكن الحكومة وقتها نفت صحة التقارير.

وفي القضية المثارة مؤخرا، نفت الحكومة أيضا على لسان وزير داخليتها، الفريق حامد منان ما جاء في تقرير صحيفة النهار الكويتية، وقال منان، السبت، في تصريحات لصحيفة (السوداني) خاصة/مقربة من الحكومة، إن ما تناولته الصحف "عارٍ تماما عن الصحة. كذب وافتراء" مشددا على أنه لم يتم مناقشة هذا الأمر في وزارة الداخلية، كونها الجهة المختصة بهذه الأمور، ومؤكدا أنه لم يتم طرحه علينا من أي جهة دبلوماسية أو سياسية.

ودشن نشطاء سودانيون، هاشتاغ "السودان ليس للبيع" للتعبير عن رفضهم معالجة قضية البدون بمنحهم الجوازات السودانية.

وفي الكويت، دشن نشطاء وسم البدون والجوازات السودانية، حيث طرح عدد من الكويتيين وجهات نظرهم تجاه القضية وعلاجها.

من جانب آخر تحدثت تقارير صحفية كويتية، الخميس الماضي، عن إحاطة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي بخارطة طريق الجهاز المركزي (حكومي) لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وحل ملف تجنيس البدون، كما تطرقت إلى أن منح الجنسية السودانية لهم كأحد الحلول.

غير أن رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو مجلس الأمة، عادل الدمخي، قال إنه لم يدلِ بأي تصريحات متعلقة بالأمر، وأوضح على حسابه الرسمي في تويتر، السبت، قائلا" لم أصرح بأن الكويت تمنح البدون الجنسية السودانية وإنما هي كذبة روجوها (لم يسمّهم)، وبلغت الآفاق".

وفي تصريح للأناضول، قال الدمخي، إن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، هو الذي طرح فكرة منح البدون جواز سفر سوداني، وأضاف في ذات السياق"نحن طرحنا جوازا بديلا كالكندي، مع تعهد بإقامة دائمة وأن يكون كفيل نفسه لمن يرغب تعديل وضعه".

ويطالب "البدون "بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة بلادهم إن أغلب من في هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.