أنقرة: على بومبيو تعلم كيف يتصرف ويتعامل مع تركيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء إن تركيا تأمل في بناء علاقات طيبة مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، لكن عليه احترام أنقرة.

وركزت وسائل إعلام تركية على تغريدة قيل إن بومبيو كتبها بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 2016 قبل أن يتولى منصب مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وأشار فيها إلى تركيا على أنها "دكتاتورية إسلامية مستبدة". وحُذفت التغريدة لاحقا.

وبدأت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تتحسن في الآونة الأخيرة بعد زيارة لتركيا قام بها ريكس تيلرسون، الذي أقاله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من منصب وزير الخارجية أمس الثلاثاء.

وكان بومبيو قبل هذا مديرا لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وينظر إليه على أنه موال لترمب.

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "نريد العمل مع وزير الخارجية الجديد بنفس التفاهم وباحترام وتفاهم متبادلين".

وأضاف "هذا خيار الولايات المتحدة (من يتولى منصب وزير الخارجية). لا نريد أن نعلق على الأمر لكن أيا كان من سيتولى المنصب فعليه أولا تعلم كيف يتصرف ويتعامل معنا ويحترمنا".

وتابع قائلا إن المحادثات التي كانت مقررة بين الولايات المتحدة وتركيا يوم 19 مارس آذار ربما تتأجل بسبب إقالة تيلرسون.

وأثار دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية السورية في محاربة تنظيم الدولة غضب أنقرة التي تراها "جماعة إرهابية" وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تحظره.