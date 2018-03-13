البث الحي
سياسة

هنية يدعو لاستراتيجية تسقط قرارات ترمب بشأن القدس

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"
13/3/2018

دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" (الثلاثاء) إلى تبني استراتيجية تهدف لإسقاط قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس.

جاء ذلك في كلمة لـ "هنية"، خلال "الملتقى الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين"، الذي انطلق اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، ويتواصل حتى غد الأربعاء.

وقال هنية، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: "ينبغي تبني استراتيجية يكتب لها عمق في الرؤية والديمومة في العمل والتواصل، بحيث يكون الملتقى نقطة تجميع لأمتنا ولأحرار العالم تجاه قضية فلسطين".

وتابع: "أقول ذلك حتى لا نفقد البوصلة مع مرور الوقت، خصوصا أن الإدارة الأمريكية تريد أن تغطي جريمتها باعتبارها القدس عاصمة للاحتلال (إسرائيل)، بجريمة أخرى (تتمثل في) نقل السفار الأمريكية، لينشغل الشعب الفلسطيني والأمة بالقضية الثانية، فننسى القرار الأخطر أن القدس بنظرهم عاصمة لإسرائيل".

واعتبر هنية أن "إسقاط قرارات ترمب يتطلب وحدة فلسطينية عربية إسلامية، وتنسيقا عاليا بين كافة النخب ومكونات الأمة".

كما أشار إلى ضرورة "استعادة وحدة الشارع العربي والإسلامي، ليقف خلف القضية الفلسطينية".

وأردف: "يجب إدارة الصراع بنفس طويل، لأن واشنطن وإسرائيل تراهنان على قصر نفس شعوبنا العربية والإسلامية".

وأضاف: " نحن بحاجة لفعاليات تضامنيه في كل مكان وزمان واتجاه، وألا تتراجع الحاضنة الشعبية".

واستطرد: "نحن بحاجة لإطلاق مشروع مصالحة شاملة بين كل مكونات الأمة، وشعوبنا العربية والإسلامية يجب أن تهدئ الحروب والمواجهات في شارعنا العربي، وأن نطلق مفهوم الوحدة العربية وننهي الصراعات بيننا، وألا نسمح للمخططات الأمريكية بالمساس بثوابت الأمة".

وأثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، غضبا عربيا وإسلاميا وانتقادات دولية باعتباره، بإعلانه في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل.

ومن المقرر، ضمن القرار الأمريكي، أن تنقل واشنطن، وفق مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في مايو/ أيار المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتملة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)