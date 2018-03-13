مقتل 30 مرشحا للانتخابات في المكسيك

قال وزير الداخلية المكسيكي ألفونسو نافاريتي، يوم الإثنين، إن نحو 30 مرشحا للانتخابات التي ستجرى في المكسيك في تموز/يوليو قد قتلوا بالفعل.

وأضاف نوفاريتي أن معظم المستهدفين كانوا يأملون في التنافس على مقاعد برلمانية إقليمية ورئاسة بلديات، وأن ولاية جويريرو، جنوب غربي البلاد، كانت واحدة من أسوأ الولايات المتضررة من العنف.

وفي أول يوليو/تموز ، سينتخب المكسيكيون رئيساً جديداً، وأعضاء البرلمان بمجلسيه والبرلمانيين الإقليميين، وثمانية من حكام ولايات ورؤساء البلديات، بما في ذلك مدينة مكسيكو سيتي.

وغالبا ما تسعى العصابات الإجرامية التي تغذيها أموال المخدرات إلى السيطرة على السياسة، خاصة على المستوى المحلي، وتستهدف السياسيين الذين قد يتخذون إجراءات ضدهم.

وشهدت البلاد أكثر الأعوام دموية في عقدين خلال العام الماضي، حيث سجلت 29 ألف جريمة قتل.