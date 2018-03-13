مصر: توصية قضائية برفع اسم أبو تريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

أوصت نيابة النقض المصرية بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر عام 2017 بإدراج نجم كرة القدم محمد أبو تريكة وأكثر من 1500 شخص على "قائمة الإرهاب"

وقال محمد عثمان محامي أبو تريكة إنه "بالرغم من توصية النيابة بإلغاء اسم موكله، إلا أن القرار يعتبر استشاريًا للمحكمة".

وحددت محكمة النقض جلسة في الثامن عشر من أبريل/ نيسان المقبل لنظر طعن أبو تريكة و1537 آخرين على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.

وفي حالة قبول طعن واحد على الأقل من الطعون المقدمة، فسوف تقضي محكمة النقض بإلغاء قرار الإدراج، وإعادة القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لإعادة نظر طلب النائب العام بإدراج المتهمين في قضية "تمويل جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب".

وأدرجت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أبو تريكة ومئات آخرين على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في يناير/ كانون الثاني 2017.

ومن بين من أدرجتهم المحكمة العشرات من قيادات الإخوان مثل الرئيس المعزول محمد مرسي وأبنائه، ومحمد بديع مرشد الجماعة ومحمد مهدي عاكف، المرشد السابق للجماعة وأبنائهما وخيرت الشاطر وأبنائه وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام الحداد ومحمود حسين ومحمود عزت وإبراهيم منير وباسم عودة وجهاد الحداد وحسن مالك.

كما ضمت أيضا رجال أعمال من بينهم صفوان ثابت وكذلك مساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي والقاضي السابق وليد شرابي.

وضمت القائمة أيضا رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان.