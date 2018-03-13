قائد القيادة المركزية الأمريكية يعلن عن تأييده للاتفاق النووي مع إيران

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية (الثلاثاء) عن تأييده للاتفاق النووي مع إيران قائلا إن الاتفاق لعب دورا مهما في التعامل مع برنامج طهران النووي.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل "تتصدي خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لواحد من التهديدات الرئيسية التي نواجهها من إيران، ومن ثم فإذا ألغيت الخطة فسوف يتعين أن نجد طريقة أخرى للتعامل مع برنامجهم للأسلحة النووية".

وجرى التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو/ تموز 2015 في فيينا.

وعندما سأل مشرع، فوتيل، عما إذا كان يتفق مع وزير الدفاع جيم ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دنفورد في أن البقاء ضمن الاتفاق يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي قال "نعم أتفق مع موقفهما".