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سياسة

شاهد: الطائرات الورقية.. سلاح طلاب فلسطينيين للنضال لأجل التعليم

13/3/2018

أطلق طلاب لاجئون ألوف الطائرات الورقية الملونة في سماء عمان لمناشدة العالم دعم حقهم في التعليم.

وأوضحت منال سلطان مدير الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في الأردن أن ما يزيد على 500 ألف طالب في 700 مدرسة في الأردن ولبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية شاركوا في حملة الطائرات الورقية.

وأخذ طلاب متحمسون يهرولون في فناء مدرسة في عمان محاولين تطيير طائراتهم الورقية.

ويأمل نشاط الطائرات الورقية أن يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي لحثه على تقديم مزيد من الدعم لوكالة أونروا التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، جزئيا بسبب خفض الدعم الأمريكي لها. وحملت الطائرات رسائل منها "الكرامة لا تقدر بثمن".

وأوضحت منال سلطان أن أونروا تواجه عجزا قدره 446 مليون دولار وهو ما يهدد القدرة على إعادة فتح مدارسها في العالم الدراسي القادم.

وتأتي هذه الحملة قبل بضعة أيام من موعد انعقاد مؤتمر وزاري يوم 15 مارس آذار ويتوقع أن يُعقد في روما. وتشارك في استضافته كل من الأردن ومصر والسويد التي ترغب في تغطية عجز تمويل أونروا.

وأعلنت الإدارة الأمريكية يوم 16 يناير كانون الثاني أن واشنطن ستعلق 65 مليون دولار، أي أكثر من نصف المبلغ الذي كان مقررا أن ترسله لأونروا وهو 125 مليون دولار هذا العام.

وتأتي ميزانية أونروا بالكامل تقريبا من دول مساهمة طوعا من أعضاء الأمم المتحدة.

وأطلقت أونروا حملة تمويل عالمية يوم 22 يناير كانون الثاني لجمع 500 مليون دولار في مسعى للمساعدة في تعويض تأثير خفض التمويل الأمريكي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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