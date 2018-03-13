رفع حظر الرحلات الجوية الدولية إلى كردستان العراق

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه سيرفع حظر الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى مطارات إقليم كردستان وأضاف أن الرحلات قد تستأنف خلال أيام.

وفرضت الحكومة العراقية حظرا على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية منذ نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بعد أن أجرى إقليم كردستان العراق استفتاء على استقلاله عن العراق.

وقال مرسوم صدر عن العبادي إن السلطات الكردية وافقت على وضع مطاري أربيل والسليمانية تحت السيطرة الاتحادية على أن تكون القيادة والسيطرة لوزارة الداخلية الاتحادية.

وكان مسموحا بالرحلات المحلية فقط عبر مطاري الإقليم بينما علقت شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى الإقليم بموجب أمر الحكومة المركزية.

وتقرر "استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية". وستشرف سلطات الجمارك الاتحادية ستشرف على دخول المواد والمعدات عبر المطارين وإعدادها والتعامل معها ، وسيتم ربط منظومة التحقق "الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد".

ونقلت وسائل إعلام محلية في كردستان العراق عن رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان برزاني قوله إن فتح المطارات أمام الرحلات الدولية "خطوة مهمة في المسار الصحيح. هذه بادرة مبشرة وندعو إلى حل بقية الخلافات على أساس الدستور".